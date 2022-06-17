В Самарской области отобрали лучшие идеи по развитию бизнеса и региона в рамках форума АСИ

Сессия проектов прошла в региональном центре «Мой бизнес»

В региональном центре «Мой бизнес» прошла сессия проектов Самарской области в рамках форума АСИ «Россия. Сильные идеи третьего десятилетия». Участники презентовали идеи в направлениях «Предпринимательство» и «Развитие регионов». Оба курирует областное министерство экономического развития и инвестиций.

По словам зампредседателя правительства СО Натальи Катиной, в общей сложности жители региона высказали 1 351 идею. Губерния вошла в тройку регионов по их количеству. По «Предпринимательству» было опубликовано 85 проектов, а по «Развитию регионов» — 177.

На проектную сессию по итогам отбора в каждом направлении выбрали по пять идей. Победителем в номинации «Предпринимательство» стал проект «АР-туризм», который предполагает создание мобильного приложения об объектах регионального туризма.

Лучшим в «Развитии регионов» признали проектный марафон «Золотые головы». Его автор — областное Минэкономразвития. Идея направлена на повышение проектной активности учащихся местных образовательных учреждений.

— В 2022 году Самарская область вновь показала высокую степень включенности. Инициативные жители активно подавали заявки, делились своим видением развития региона и формирования комфортных условий для бизнеса. Мы предпримем все усилия для воплощения этих проектов, — отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.