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Общество17 июня 2022 12:59

Самарская область вошла в топ самых рыбных регионов России

Подавляющее число туристов любят рыбачить на территории региона
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарские рыбаки нередко хвастаются завидным уловом

Самарские рыбаки нередко хвастаются завидным уловом

Самарская область завоевала популярность у любителей рыбной ловли. Успех региону в этом направлении обеспечила могучая Волга - на ее побережье регулярно приезжает 30% рыбаков. Об этом сообщает Tvil.ru.

Согласно исследованию сервиса, в Самаре находятся самые «клевые» места. Областная столица возглавила топ-10 лучших направлений для летней рыбалки совместно с Саратовом, Татарстаном, а также Астраханской и Волгоградской областями. На втором месте разместились Карелия и Ленинградская область - 14% туристов предпочитают рыбачить на Ладожском и Онежском озерах. А замыкает тройку лидеров Крым и Краснодарский край - 13% рыбаков проводят летний отпуск за рыбалкой на Черном и Азовском морях.

Отметим, что Самарская область недаром заняла главенствующее место в рейтинге. Местные рыбаки неоднократно хвастались отличным уловом. Так, недавно самарец выловил по-настоящему завидную рыбу - громадину весом в 6,5 килограмм рыбаку подарила Волга.