Самарская область вошла в топ самых рыбных регионов России

Самарские рыбаки нередко хвастаются завидным уловом

Самарская область завоевала популярность у любителей рыбной ловли. Успех региону в этом направлении обеспечила могучая Волга - на ее побережье регулярно приезжает 30% рыбаков. Об этом сообщает Tvil.ru.

Согласно исследованию сервиса, в Самаре находятся самые «клевые» места. Областная столица возглавила топ-10 лучших направлений для летней рыбалки совместно с Саратовом, Татарстаном, а также Астраханской и Волгоградской областями. На втором месте разместились Карелия и Ленинградская область - 14% туристов предпочитают рыбачить на Ладожском и Онежском озерах. А замыкает тройку лидеров Крым и Краснодарский край - 13% рыбаков проводят летний отпуск за рыбалкой на Черном и Азовском морях.

Отметим, что Самарская область недаром заняла главенствующее место в рейтинге. Местные рыбаки неоднократно хвастались отличным уловом. Так, недавно самарец выловил по-настоящему завидную рыбу - громадину весом в 6,5 килограмм рыбаку подарила Волга.