«Лучи Победы» осветят небо над Самарой и Сызранью 24 июня 2022 года

Прожекторы включат над памятником Ил-2, монументом Славы и Спасской башней кремля Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В следующую пятницу, 24 июня 2022 года, в Самарской области пройдет всероссийская акция «Лучи Победы». Ее проведут в городах трудовой доблести — Самаре и Сызрани — в годовщину Парада Победы 24 июня 1945 года.

В рамках акции в Самаре осветят небо над памятником самолету Ил-2 и монументом Славы, а в Сызрани — над Спасской башней кремля. Начало — в 23:00. Отметим, что в целях безопасности проход к памятнику Ил-2 будет закрыт. Посмотреть на огни прожекторов можно будет с пешеходной зоны дублера Московского шоссе и проспекта Кирова.

Также в акции примут участие наследники трудовой славы оборонных заводов. Так, вечером 23 июня направит в небо прожекторы Куйбышевский НПЗ (ул. Грозненская, 25), а 24 июня в 22:00 осветят огнями пространство над заводом имени Тарасова (ул. Ново-Садовая, 311), в 23:00 — над промышленной площадкой металлургического завода (ул. Алма-Атинская, 29).

Присоединиться к акции «Лучи Победы» могут все желающие. Для этого нужно будет включить прожекторы на зданиях и домах. Видео и фото можно размещать в соцсетях с хештегом #лучипобеды.