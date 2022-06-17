Машинист из Тольятти домогался до 8-летней дочери своих знакомых

Сейчас расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 июня в Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего машиниста одной из местных компаний. Ему вменяют часть 4 статьи 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера.

- Установлено, что 12 июня мужчина, ранее судимый за кражу, трогал за половые органы дочь своих знакомых. Они приставал к 8-летней девочке в дачном доме в поселке Федоровка, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Родственники пострадавшей обратились в полицию. Сейчас подозреваемого задержали. Расследование продолжается.