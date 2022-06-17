В Самарской области обнаружили вспышку лейкоза крупного рогатого скота

На территории ЛПХ установлен карантин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деревне Малое Микушкино в Исаклинском районе установлен карантин в связи с лейкозом крупного рогатого скота. Соответствующий приказ, подготовленный региональным департаментом ветеринарии, размещен на сайте областного правительства.

Очаг заболевания КРС обнаружили сразу в двух личных подсобных хозяйствах. В связи с этим с 17 июня с территории запрещено вывозить восприимчивых к лейкозу животных. Исключение - животные, ввозимые на убой. Кроме того, под запретом - посещение ЛПХ посторонними, а также совместное содержание больных и здоровых животных.

Ограничительные мероприятия будут отменены после после убоя последнего больного животного.