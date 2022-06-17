В Самаре маленькая девочка проглотила шарик и попала в больницу

После оказания помощи девочку отпустили домой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 13 июня в первую детскую городскую клиническую больницу в Самаре обратились родители 2-летней девочки. Они прибыли с ребенком, которому срочно понадобилась помощь.

- Взрослые сообщили, что их дочка съела посторонний предмет. Во время игры малышка проглотила шарик, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

К счастью, врачи качественно сделали свою работу и помогли маленькой пациентке. Ее уже отпустили домой. О случившемся также уведомили сотрудников полицейского отделения по делам несовершеннолетних.