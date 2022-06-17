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Происшествия17 июня 2022 13:49

В Самаре маленькая девочка проглотила шарик и попала в больницу

Медики смогли оказать ребенку своевременную помощь
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
После оказания помощи девочку отпустили домой

После оказания помощи девочку отпустили домой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 13 июня в первую детскую городскую клиническую больницу в Самаре обратились родители 2-летней девочки. Они прибыли с ребенком, которому срочно понадобилась помощь.

- Взрослые сообщили, что их дочка съела посторонний предмет. Во время игры малышка проглотила шарик, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

К счастью, врачи качественно сделали свою работу и помогли маленькой пациентке. Ее уже отпустили домой. О случившемся также уведомили сотрудников полицейского отделения по делам несовершеннолетних.