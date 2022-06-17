Самарская область договорилась о сотрудничестве с регионами ПФО на ПМЭФ-2022

Регионы ПФО будут взаимодействовать в торговой, научной и культурной сферах / Фото: Андрей Савельев

В пятницу, 17 июня 2022 года, Самарская область заключила ряд важных соглашений с регионами Приволжского федерального округа. Церемония подписания документов, в которой принял участие губернатор Дмитрий Азаров, состоялась на площадке Петербургского экономического форума.

Самарская область подписала соглашения с Ульяновской и Саратовской областями, а также с республикой Марий Эл. Регионы будут взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. План мероприятий рассчитан на ближайшие два года.

- В нынешних особых условиях межрегиональное сотрудничество дает новый потенциал роста и открывает новые возможности. Мы с коллегами сейчас работаем над программой импортозамещения, выстраиваем новые логистические цепочки. И подписанные сегодня соглашения будут способствовать решению этой задачи, - отметил Дмитрий Азаров.