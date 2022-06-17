В Самаре вынесли приговор четверым членам банды «Неверовские»

Подсудимых признали виновными в вымогательстве, бандитизме и причинении тяжкого вреда здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 16 июня 2022 года, Самарский областной суд вынес приговор четверым членам банды Неверова. Наказание получили Андрей Канищев, Дамир Давыдов, Олег Майоршин и Александр Шевченко.

— Подсудимые обвинялись в вымогательстве в особо крупном размере, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в бандитизме. Свою вину они не признали, отрицали причастность к совершению преступлений, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе инстанции.

Суд, изучив доказательства, назначил Андрею Канищеву 15,5 лет колонии строгого режима, Дамиру Давыдову и Олегу Майоршину — по 17 лет колонии особого режима, а Александру Шевченко — 15 лет колонии особого режима.

Напомним, организатором крупной банды считается уроженец Тольятти Сергей Неверов. Пик активности преступного сообщества пришелся на 90-е годы и начало двухтысячных. Несколько членов группировки задержаны, еще часть объявлены в федеральный и международный розыск.