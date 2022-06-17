Дмитрий Богданов подписал меморандум о сотрудничестве между Самарской областью и Башкортостаном

Участие в меморандуме приняли семь регионов ПФО / Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 17 июня, министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов подписал меморандум о взаимодействии между регионом и Республикой Башкортостан по созданию Евразийского экономического центра. Документ был подписан на ПМЭФ-2022.

В общей сложности участие в меморандуме приняли семь регионов ПФО. Дмитрий Богданов уверен, что совместная работа расширит возможности как для новых инвесторов, так и для действующих инвестпроектов.

- Соглашение подписано в присутствии заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого, и это очень важно. Тот факт, что идущая от регионов инициатива поддержана полпредством, - большой шаг к достижению общей цели. Это дает уверенность в том, что итоговый продукт будет полезен для всех участников соглашения, - отметил Дмитрий Богданов.

Комплексный инвестиционный проект позволит объединить возможности регионов-участников по освоению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, значительным экспортным потенциалом и восполнением технологических и компонентных пробелов.