Почти ничего не осталось: что происходит на месте сноса ТЦ «Колизей» в Самаре

Здание уже потеряло свой прежний облик

В Самаре продолжается снос торгового центра «Колизей». Работы в 15-м микрорайоне идут медленно, но верно. Совсем скоро от старейшего торгового центра областной столицы останется пустырь. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как выглядит здание сегодня.

На кадрах видно, что работы идут как снаружи, так и на заднем дворе «Колизея». Техника безжалостно «откусывает» стены здания, от некоторых конструкций уже практически не осталось следа. Территория вокруг торгового центра усеяна строительным мусором.

Дальнейшая судьба площадки все еще остается загадкой. Многие самарцы уверены, что на территории появится жилой комплекс. Основанием для таких выводов послужило разрешение администрации, выданное ООО «АВЦ». Оно касается подготовки документации по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172-208) по улице Стара-Загора.

Согласно документу, одной из целей проекта является «комплекс жилых домов». Под высотки в 16-24 этажей со встроенными нежилыми помещениями отведено 13,37 Га.