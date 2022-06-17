Самарская область закрепилась в ТОП-10 рейтинга инвестиционного климата АСИ

Несмотря на жесткую конкуренцию регион успешно поддерживает лидерские позиции / Фото: Андрей Савельев

Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов РФ. О результатах сообщила руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в рамках ПМЭФ в пятницу, 17 июня.

Она отметила, что в среднем по стране условия ведения бизнеса улучшились по многим сюжетам. В прошлогоднем рейтинге было 42 показателя, улучшения наблюдаются по 30 из них, а это порядка 70%. При этом борьба субъектов страны за лидерство в рейтинге становится жестче с каждым годом. Однако, благодаря плодотворной работе региональной команды, Самарской области удается достойно держать лидерские позиции.

- Конкуренция с каждым годом все острее, потому что все начинают двигаться быстрее. В прошлом году прирост инвестиций в Самарской области составил 22%, а в малом и среднем бизнесе – 42%. Но и этого недостаточно. Потому что время движется вперед, появляются новые современные цифровые технологии, системы, поэтому всем нужно бежать в два раза быстрее, чтобы успевать за этим ритмом и запросом, который идет от бизнеса, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Тем не менее, регион с успехом выдерживает подобные ритмы. Еще в 2017 году Самарская область находилась на 65 позиции рейтинга. С 2018 года экономика губернии пополнилась на 1,27 трлн. рублей. На территории области было запущено 80 крупных инвестиционных проектов, из них 68 - в производственной сфере. Кроме того, с каждым годом в Самарской области появляются десятки предприятий и производственных линий, а вместе с ними растет число рабочих мест.