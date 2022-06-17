Самарец выпал из лодки во время плавания по реке Самара

Беда приключилась прямо посреди реки

С наступлением теплых летних дней уставшие от городского шума самарцы выбрались на природу. Несмотря на холодную речную воду, многие уже открыли купальный сезон. А кто-то продолжает рассекать речные воды на транспорте.

Но не всегда приятное времяпрепровождение заканчивается удачно. Одного из жителей региона беда настигла вечером 17 июня 2022 года. Человек выпал из лодки прямо посреди реки Самара в районе Южного моста. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Оказавшись в реке, он начал активно плыть к берегу. Сам транспорт при этом остался на месте, вращаясь вокруг себя. По словам горожан, к пострадавшему подплыла подмога - катер и лодка с веслами.

Чем закончилось ЧП пока неизвестно.