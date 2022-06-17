Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июня 2022 16:14

Самарец выпал из лодки во время плавания по реке Самара

ЧП произошло в районе Южного моста
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Беда приключилась прямо посреди реки

Беда приключилась прямо посреди реки

С наступлением теплых летних дней уставшие от городского шума самарцы выбрались на природу. Несмотря на холодную речную воду, многие уже открыли купальный сезон. А кто-то продолжает рассекать речные воды на транспорте.

Но не всегда приятное времяпрепровождение заканчивается удачно. Одного из жителей региона беда настигла вечером 17 июня 2022 года. Человек выпал из лодки прямо посреди реки Самара в районе Южного моста. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Оказавшись в реке, он начал активно плыть к берегу. Сам транспорт при этом остался на месте, вращаясь вокруг себя. По словам горожан, к пострадавшему подплыла подмога - катер и лодка с веслами.

Чем закончилось ЧП пока неизвестно.