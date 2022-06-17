Солист «Руки Вверх» раскрыл свое необычное увлечение

Исполнители порадуют самарцев сразу двумя выступлениями / Фото: предоставлено пресс-службой группы "Руки Вверх"

Группа «Руки Вверх» выступит в Самаре с двумя концертами 18 и 19 июня. Два огненных шоу покажут зрителям во Дворце Спорта. Накануне концерта солист группы Сергей Жуков дал интервью «КП-Самара» и рассказал, по каким увлечениям из своего самарского периода жизни скучает больше всего.

- Не поверите – по рыбалке! И в этот раз обязательно попрошу меня отвезти между концертами порыбачить. Хотя, говорят, сейчас не самый лучший клев, но все равно – прокатиться на лодке по Волге – особое удовольствие!

Так что теперь все зрители знают, где можно будет встретить Сергея между концертами. Впрочем, это не удивительно – сейчас стоит хорошая погода и Сергей Жуков точно получит удовольствие от прогулки на природе.

Также он рассказал, что с особым трепетом ждем выступления перед самарцами.

- Наверняка в зале будет сотни людей, с которыми нас связывают общие воспоминания, друзья или родственники. В Самаре всегда выступаю с особым волнением, - отметил он.

Напомним, что концерты пройдут 18 и 19 июня во «Дворце спорта». На первый из них проданы все билеты. Афтепати пройдет в баре «Руки Вверх!».