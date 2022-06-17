Самарская область первой в России реализует проект «Социальный координатор»

Самарская область реализует пилотный проект «Социальный координатор». Соответствующее соглашение было подписано между региональным правительством, АСИ и АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» на ПМЭФ в пятницу, 17 июня.

Проект будет направлен на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Поддержка коснется различных направлений: ухода на дому, медицинской помощи, получения образования, создания доступной среды. Самарская область станет первооткрывателем проекта - он будет впервые реализован в стране.

- Мы готовы быть пилотной площадкой. «Социальный координатор» должен стереть межведомственные границы. Потому что для конкретной семьи зачастую непросто понять, какие меры поддержки есть в сфере образования, здравоохранения, предпринимательства, а у нас обороты набирает социальный контракт. И такой «социальный координатор» – это еще один шаг к той семье, которая нуждается в помощи, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как сообщила руководитель АСИ Светлана Чупшева, «Социальный координатор» - это не только консультации, но и помощь в привлечении необходимых для разрешения трудной ситуации ресурсов. Специалисты проекта будут детально рассматривать вопросы граждан, чтобы понимать, как именно можно решить проблему. Вариантов несколько - это госгарантии, ресурсы благотворительных фондов, НКО и коммерческих организаций.