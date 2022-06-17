В Самаре появился список домов, которые останутся без горячей воды с 22 июня по 5 июля 2022 года

Жителям вновь придется потерпеть временные неудобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом жители областной столицы вновь останутся без горячей воды. Правда, не все и только на время - подача водоснабжения будет приостановлена с 22 июня по 5 июля. Информацию сообщили в ПАО «Т Плюс».

Под ограничения попало несколько улиц: пр. Кирова - ул. Физкультурная - ул. Металлистов - 22 Партсъезда - ул. Свободы - ул. Победы - ул. Металлистов - ул. Металлургов - ул. Каховская - ул. Нагорная - ул. Черемшанская - пр. Юных Пионеров.

По данным энергетиков, отключения связаны с гидравлическими испытаниями тепловых сетей. Они будут проводиться сразу в двух точках - на 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и части Верхней зоны Безымянской отопительной котельной.