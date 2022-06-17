Самарскую «Вертолетку» в июне 2022 года избавили от комаров

Работы были выполнены на 980 квадратных метрах / Фото: администрация Самары

Жители и гости Самары этим летом смогут с удовольствием полюбоваться природными красотами с высоты Вертолетной площадки. Главные летние мучители - комары - не помешают приятному времяпрепровождению. Об этом позаботились самарские специалисты - они провели ларвицидную обработку территории. Информацию сообщили в городской администрации.

- Площадь обработки составила 980 квадратных метров. Здесь насекомые очень активны – в непосредственной близости находится водоем и лесистая местность. Мы обрабатываем территорию инсектицидами. Они обладают достаточно хорошим остаточным действием, в отличие от тех же репеллентов, которые комаров попросту отпугивают и достаточно быстро развеиваются, - рассказал директор подрядной организации Владимир Савенков.

Отмечается, что ранее специалисты обработали от комаров самарскую набережную. А на следующей неделе обработка стартует в парках и скверах.