Самарцы пожаловались на некачественный ремонт дорог

В качестве примера активисты приводят улицу Уральскую / Фото: vk.com/doroga63

Самарские дорожные активисты подняли тему ремонта местных дорог. Самарцы уверены, что обновление проезжих частей длится необоснованно долгое время. Об этом сообщает «Первый общественный контроль».

- Речь идет о излишне длительном ремонте дороги, когда снимают часть асфальта, и бросают на полтора месяца. В данном случае улица Уральская, весной была вся разбита, - отмечают неравнодушные граждане.

Активисты по своему объясняют причину столь неприглядной ситуации. По их мнению, проблема в том, что конторы с небольшим количеством техники берут слишком много работы, которую попросту не успевают выполнить.

Горожане надеются, что данный вопрос все же будет решен. Они адресовали свое обращение городским и областным властям, в том числе главе региона Дмитрию Азарову.