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Происшествия18 июня 2022 6:33

Трое подростков пострадали в ДТП с опрокинувшимся авто под Сызранью

За рулем находился 18-летний парень
Анастасия ФИЛАТОВА
Молодой водитель превысил скорость и вылетел с дороги в кювет / Фото: vk.com/gibddsyzran

Молодой водитель превысил скорость и вылетел с дороги в кювет / Фото: vk.com/gibddsyzran

В пятницу, 17 июня 2022 года, на 11 км трассы Сызрань — Шигоны — Волжский Утес в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 13:20 там улетел в кювет автомобиль Toyota Mark. Об этом сообщает ОГИБДД «Сызранское».

По данным полицейских, за рулем иномарки находился 18-летний парень. Его стаж вождения составляет всего пять месяцев. Молодой водитель превысил скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет. После этого машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров легковушки. Трое из них — несовершеннолетние. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях происшествия. Проводится проверка. Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть внимательнее и всегда соблюдать ПДД.