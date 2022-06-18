Трое подростков пострадали в ДТП с опрокинувшимся авто под Сызранью

Молодой водитель превысил скорость и вылетел с дороги в кювет / Фото: vk.com/gibddsyzran

В пятницу, 17 июня 2022 года, на 11 км трассы Сызрань — Шигоны — Волжский Утес в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 13:20 там улетел в кювет автомобиль Toyota Mark. Об этом сообщает ОГИБДД «Сызранское».

По данным полицейских, за рулем иномарки находился 18-летний парень. Его стаж вождения составляет всего пять месяцев. Молодой водитель превысил скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет. После этого машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров легковушки. Трое из них — несовершеннолетние. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях происшествия. Проводится проверка. Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть внимательнее и всегда соблюдать ПДД.