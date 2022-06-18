Двое сотрудников Росгвардии пострадали в жутком ДТП в Жигулевске

"Веста" влетела в левый бок машины Росгвардии / Фото: ТОЛЬЯТТИ

Ночью в субботу, 18 июня 2022 года, в Жигулевске произошло серьезное ДТП. На перекрестке у Горгаза столкнулись «Лада Веста» и служебный автомобиль Росгвардии. По словам местных жителей, в ночное время на перекрестках города отключают светофоры. Возможно, это стало причиной аварии.

- Водителю Росгвардии не было видно автомобиль, потому что пешеходные ограждения имеют много перекладин и сливаются в глухой забор. Давно уже пора их заменить на безопасные прозрачные, - комментируют горожане.

Обе легковушки получили серьезные повреждения / Фото: ТОЛЬЯТТИ

Судя по фото очевидцев, «Веста» на полном ходу влетела в левый бок машины Росгвардии. Вся сторона оказалась сильно смята, также погнуло крышу. У черного авто разворотило всю переднюю часть.

- Сказали, водитель автомобиля Росгвардии получил переломы. Его и пассажира увезли на скорой помощи в больницу Тольятти. Водитель «Весты» тоже живой, но был весь в крови. Он до последнего ждал, пока всех увезут, - рассказали свидетели ДТП.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области подтвердили «КП-Самара» информацию о ДТП с участием служебного автомобиля вневедомственной охраны. Сотрудники серьезно пострадали, но их жизни, по предварительным данным, ничего не угрожает. По факту случившегося назначено разбирательство.