Самарцы не поддержали строительство высоток на ул. Лейтенанта Шмидта

Жители Самары выступили против увеличения плотности застройки на ул. Шмидта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли публичные слушания по поводу строительства новых многоэтажек в Октябрьском районе. Речь идет об участке площадью 8 450 кв. м, расположенном в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Конноармейской и Шевченко.

За разрешением на строительство на этой территории в мэрию обратилось ООО «Стройпроектсервис». Компания попросила согласовать отклонение от предельных параметров строительства. Ее проект предусматривает 0,7 парковочного места на одну квартиру. По правилам, это соотношение должно быть один к одному.

Местные жители выступили против строительства высоток на улице Лейтенанта Шмидта. Им не нравится увеличение плотности застройки в этом районе. Также горожане возмутились сокращением парковочных мест. В общей сложности поступило 14 отрицательных мнений. Еще пять человек поддержали проект. Окончательное решение должна принять глава Самары.