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Общество18 июня 2022 7:57

Самарцы не поддержали строительство высоток на ул. Лейтенанта Шмидта

Горожанам не понравилось сокращение парковочных мест
Анастасия ФИЛАТОВА
Жители Самары выступили против увеличения плотности застройки на ул. Шмидта

Жители Самары выступили против увеличения плотности застройки на ул. Шмидта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли публичные слушания по поводу строительства новых многоэтажек в Октябрьском районе. Речь идет об участке площадью 8 450 кв. м, расположенном в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Конноармейской и Шевченко.

За разрешением на строительство на этой территории в мэрию обратилось ООО «Стройпроектсервис». Компания попросила согласовать отклонение от предельных параметров строительства. Ее проект предусматривает 0,7 парковочного места на одну квартиру. По правилам, это соотношение должно быть один к одному.

Местные жители выступили против строительства высоток на улице Лейтенанта Шмидта. Им не нравится увеличение плотности застройки в этом районе. Также горожане возмутились сокращением парковочных мест. В общей сложности поступило 14 отрицательных мнений. Еще пять человек поддержали проект. Окончательное решение должна принять глава Самары.