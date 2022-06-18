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Общество18 июня 2022 8:49

В Самарской области хотят ввести новый праздник — День баяна

Инициатива принадлежит заслуженному артисту РФ Сергею Войтенко
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарская земля считается центром баянной культуры

Самарская земля считается центром баянной культуры

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области могут утвердить новую памятную дату — День баяна. Идея ввести этот праздник в регионе принадлежит члену комитета губдумы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму, музыканту, заслуженному артисту РФ Сергею Войтенко.

— Исследования краеведов показали, что первый баян был сконструирован в 1897 году именно в Самаре. Кроме того, уже 20 лет здесь проводится международный конкурс «Виват, Баян!», — отмечают в пресс-службе областного парламента.

В 2022 году в областной столице планируют установить арт-объект «Памятник самарскому баяну». Вскоре в регионе могут утвердить и День баяна. Соответствующие изменения планируется внести в закон «О памятных датах Самарской области». Депутаты включили в план работы комитета разработку необходимого документа.