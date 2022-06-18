В Сызрани таксист решил спасти собаку и врезался в дерево, пострадал пассажир

Клиент таксиста получил тяжелые травмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани 52-летний таксист стал фигурантом уголовного дела. Он попал под статью после ДТП, в котором пострадал его 32-летний пассажир. Самое интересное, что «виновницей» аварии стала собака, которую решил спасти водитель.

- Рано утро таксист ехал по проезжей части в сторону улицы Гидротурбинной. Он не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате пассажира с травмами госпитализировали в городскую больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Таксист рассказал, что все случилось из-за собаки. Та шла по дороге в попутном направлении. Однако потом неожиданно бросилась ему наперерез. Мужчина, желая спасти животное, выкрутил руль вправо и наехал на препятствие.

Автотехническая экспертиза показала, что водитель мог избежать ДТП, если бы учел дорожные и метеорологические условия, просто был бы внимательнее. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.