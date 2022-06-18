Не поделили гантели? Покупатели устроили драку в магазине «Декатлон» в Самаре

Сотрудники магазина с трудом разняли драчунов Фото: Скриншот с видео

В субботу, 18 июня 2022 года, магазин «Декатлон» в Самаре атаковали толпы покупателей. Новости о предстоящем закрытии так взбудоражили горожан, что они ринулись скупать спортивный инвентарь. Полки уже полупустые, сообщают очевидцы в соцсетях.

Не обходится и без конфликтов. Посетители «Декатлона» устроили драку. По словам самарцев, какой-то парень с девушкой сцепился с другим молодым человеком. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Что стало причиной конфликта, пока не известно. Интернет-пользователи шутят, что, возможно, они не поделили гантели, а, может, даже носки. Потому что кроме них в магазине почти ничего не осталось.

Происшествие засняли на видео. На кадрах видно, что сотрудники торговой точки пытаются разнять драчунов. Те активно сопротивляются и кричат в адрес друг друга много «ласковых» слов. Звучат и призывы вызвать полицию. Через некоторое время парней все же разводят по разным углам.

Напомним, несколько дней назад в Самаре произошла похожая ситуация. В ТРК «Гудок» подрались около 10 человек. Как выяснилось, причиной стали пять флаконов духов, которые попытался стащить один из посетителей парфюмерного магазина. Сотрудники торговой точки попытались задержать парня, однако за него вступились приятели. Так и завязалась потасовка.