Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский переходит в «Спартак»

Антон Зиньковский выступает за "Крылья Советов" с 2019 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Из самарского клуба «Крылья Советов» может уйти еще один игрок. «РБ Спорт» со ссылкой на источник пишет, что команду покинет атакующий полузащитник Антон Зиньковский. Якобы он уже заключил контракт с московским «Спартаком».

По данным портала, в переходе 26-летнего игрока был лично заинтересован спортивный директор красно-белых Лука Каттани. По предварительной информации, Антон Зиньковский не поехал на сборы «Крыльев», которые пройдут в Казани с 18 по 30 июня 2022 года.

Напомним, накануне, 17 июня, самарская команда вышла из отпуска. Футболисты уехали в Москву на медицинский осмотр. После этого они должны были отправиться на учебно-тренировочный сбор. В рамках него предстоит провести два контрольных матча. В пресс-службе «КС» сообщали, что Антон Зиньковский примет в них участие. Официального подтверждения того, что полузащитник переходит в «Спартак», пока нет.