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Происшествия18 июня 2022 13:27

Хитрый житель Самары «повесил» кредит на селянина

Теперь ему грозит уголовное наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
Сумма причиненного кредитной организации ущерба составила 10 тысяч рублей

Сумма причиненного кредитной организации ущерба составила 10 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области выявили мошенничество в сфере кредитования. Подозреваемым проходит безработный 33-летний житель Самары. Предприимчивый мужчина заставил поволноваться банк и селянина их Большечерниговского района.

— В марте 2022 года в полицию обратился житель Августовки. Он рассказал, что ему приходят письма и поступают звонки от кредитной организации. От него требовали оплатить проценты по займу, который он не брал, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, кредит на чужое имя взял житель Самары. Он рассказал, что получил доступ к персональным данным селянина, когда тот покупал Audi у его друга. Подозреваемый выступил свидетелем при заключении договора. Мужчина сфотографировал документы покупателя, а затем онлайн оформил заем. Полученные деньги он потратил на собственные нужды. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Максимальное наказание, которое может ему грозить, — до 2 лет лишения свободы.