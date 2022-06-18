Хитрый житель Самары «повесил» кредит на селянина

Сумма причиненного кредитной организации ущерба составила 10 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области выявили мошенничество в сфере кредитования. Подозреваемым проходит безработный 33-летний житель Самары. Предприимчивый мужчина заставил поволноваться банк и селянина их Большечерниговского района.

— В марте 2022 года в полицию обратился житель Августовки. Он рассказал, что ему приходят письма и поступают звонки от кредитной организации. От него требовали оплатить проценты по займу, который он не брал, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, кредит на чужое имя взял житель Самары. Он рассказал, что получил доступ к персональным данным селянина, когда тот покупал Audi у его друга. Подозреваемый выступил свидетелем при заключении договора. Мужчина сфотографировал документы покупателя, а затем онлайн оформил заем. Полученные деньги он потратил на собственные нужды. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Максимальное наказание, которое может ему грозить, — до 2 лет лишения свободы.