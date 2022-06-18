«Спартак» опроверг подписание контракта с Антоном Зиньковским

Антон Зиньковский продолжит выступать за "Крылья Советов" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Появилась новая информация о переходе атакующего полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак». Московский клуб опроверг сообщения о подписании контракта с 26-летним футболистом самарцев, пишет «Чемпионат».

В пресс-службе красно-белых заявили, что информация о заключении соглашения с Антоном Зиньковским не соответствует действительности. Так что игрок все еще остается в составе «Крыльев Советов». Он заявлен на игры первого сбора команды в Казани.

Напомним, Антон Зиньковский выступает за самарский клуб с марта 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ он провел 30 игр. На его счету четыре забитых мяча. По итогам сезона 2021/2022 футболиста признали лучшим ассистентом Российской премьер-лиги — он отдал 9 результативных передач.