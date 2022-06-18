Прокуратура начала проверку после травмирования девочки на карусели в Похвистневе

Малышке оказали необходимую помощь в городской больнице / Фото: vk.com/podslushano_pohvistnevo

Историей с травмированием 1,5-годовалой девочки на детской площадке в Похвистневе заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку.

— Будет дана оценка действиям ответственных за содержание площадки. Также будет решаться вопрос о взыскании с виновных лиц материального ущерба и морального вреда, причиненных ребенку, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 17 июня 2022 года, на детской площадке по улице Мичурина. Малышка пострадала во время катания на карусели. Она получила ампутацию первой фаланги среднего пальца правой руки. Девочку доставили в городскую больницу, где ей оказали необходимую помощь.