Основатель рок-группы «СерьГа» выступил в Самаре перед участниками спецоперации

Сергей Галанин исполнил перед зрителями свои песни и композиции других авторов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Основатель рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин дал концерт в Самарском военном госпитале. Он выступил перед военным, которые принимали участие в спецоперации на Украине, пишет ТАСС.

Выступление состоялось в актовом зале госпиталя. Артист исполнил пациентам учреждения песни как собственного сочинения, так и других авторов. Также он спел патриотические композиции. При этом Сергей Галанин сам играл на гитаре. Зрители снимали музыканта на видео и активно ему подпевали.

По словам врача-пульмонолога военного госпиталя Татьяны Никитиной, подобные мероприятия помогают солдатам отвлечься. Выступления артистов поднимают им настроение, а также положительно сказываются на реабилитации — восстановление пациентов проходит значительно быстрее.