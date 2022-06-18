Тысячи зрителей пришли на концерт группы «Руки Вверх!» в Самаре 18 июня 2022 года

Самарцы заполнили и трибуны, и танцпол / Фото: Наталья Шулакова

В Самаре начался юбилейный концерт легендарной группы «Руки Вверх!». Музыканты выступают в новом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Послушать любимые хиты в исполнении Сергея Жукова пришли тысячи горожан.

Зрителей начали пускать в зал за два часа до концерта Фото: СОЦСЕТИ

Счастливчики, которым удалось достать билеты на концерт, уже делятся в соцсетях первыми фото. Для многих мероприятие стало долгожданным событием, ведь оно должно было состояться еще в 2020 году на стадионе «Самара Арена». Группа будет выступать при полном зале — были раскуплены все билеты. Юбилейное шоу продлится 2,5 часа.

Отметим,«Руки Вверх!» дадут в Самаре два концерта подряд. Второй намечен на воскресенье, 19 июня 2022 года. После выступления во Дворце спорта Сергей Жуков устроит официальное афтепати в баре «Руки Вверх!». Начало — в 21:00. Гостей ждут песни и танцы до утра.

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