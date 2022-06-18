Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2022 16:42

Тысячи зрителей пришли на концерт группы «Руки Вверх!» в Самаре 18 июня 2022 года

Горожане долго ждали это событие
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы заполнили и трибуны, и танцпол / Фото: Наталья Шулакова

Самарцы заполнили и трибуны, и танцпол / Фото: Наталья Шулакова

В Самаре начался юбилейный концерт легендарной группы «Руки Вверх!». Музыканты выступают в новом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Послушать любимые хиты в исполнении Сергея Жукова пришли тысячи горожан.

Зрителей начали пускать в зал за два часа до концерта

Зрителей начали пускать в зал за два часа до концерта

Фото: СОЦСЕТИ

Счастливчики, которым удалось достать билеты на концерт, уже делятся в соцсетях первыми фото. Для многих мероприятие стало долгожданным событием, ведь оно должно было состояться еще в 2020 году на стадионе «Самара Арена». Группа будет выступать при полном зале — были раскуплены все билеты. Юбилейное шоу продлится 2,5 часа.

Отметим,«Руки Вверх!» дадут в Самаре два концерта подряд. Второй намечен на воскресенье, 19 июня 2022 года. После выступления во Дворце спорта Сергей Жуков устроит официальное афтепати в баре «Руки Вверх!». Начало — в 21:00. Гостей ждут песни и танцы до утра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Талант не должен быть голодным»: Солист «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал, в чем завидует молодым исполнителям

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал о формуле вечных хитов, гастро-бизнесе и планах на досуг между концертами в Самаре (подробности)