Эхо 90-х? В Тольятти во время земляных работ нашли человеческие останки

Давность найденных останков составляет около 20 лет Фото: Архив "КП"

Утром в пятницу, 17 июня 2022 года, в Центральном районе Тольятти обнаружили страшную находку, которая напоминает привет из бандитских 90-х. Возле одного из домов на улице Инженерной нашли человеческие останки — кости и череп. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

— Останки были обнаружены при проведении земляных работ. Они находились на глубине примерно 1-2 метра. Предположительно, принадлежат мужчине. Давность смерти — около 20 лет, — рассказал собеседник.

Находку отправили в морг на исследование. При каких обстоятельствах погиб человек, пока не ясно. На месте происшествия также нашли остатки одежды — штаны, рубашку, носок. Сейчас правоохранители проводят по факту произошедшего проверку. Им предстоит установить личность мужчины и причину его смерти.

Напомним, в Тольятти уже не в первый раз находят человеческие останки. В апреле напротив ТЦ «Вега» обнаружили голову мужчины. Погибшим оказался местный житель, который числился пропавшим без вести с начала года. Вскоре стражи порядка нашли и его предполагаемого убийцу.

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