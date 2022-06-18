Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт18 июня 2022 19:39

Владислав Сарвели может перейти из «Крыльев Советов» в «Сочи»

Нападающего самарского клуба южане рассматривают в качестве замены Кассьерре, который собрался в «Зенит»
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Сарвели в минувшем сезоне РПЛ забил за "Крылья" 9 мячей

Сарвели в минувшем сезоне РПЛ забил за "Крылья" 9 мячей

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» рискуют потерять нападающего Владислава Сарвели. Форвардом интересуется серебряный призер чемпионата России по футболу «Сочи».

- Сарвели рассматривают как замену Кассьерре, который близок к переходу в «Зенит». После этого перехода южане могут активизировать переговоры по Владиславу, - сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники.

Добавим, что губернатор Дмитрий Азаров заявил о предложении продлить контракты всем основным игрокам «КС». Решение остается за ними. По словам главы региона, в Самаре остается наставник Игорь Осинькин.

Близок к уходу лучший игрок «Крыльев» в минувшем сезоне по версии болельщиков - Антон Зиньковский. По информации ряда СМИ, он собрался в московский «Спартак».