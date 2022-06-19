Тольяттинский «Акрон» начнет сезон в ФНЛ матчем с «Волгарем»

Сейчас тольяттинцы проводят летние сборы в Жигулевске. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» выложил проект календаря на предстоящий сезон Футбольной национальной лиги. Первый матч красно-черные сыграют в Астрахани 17 июля против местного «Волгаря».

— Первый домашний матч должен пройти 24 июля: в Жигулевск пожалует ярославский «Шинник», который вернулся в подэлитный дивизион после годового отсутствия, — уточнили в пресс-службе «Акрона».

Проект календаря на новый сезон. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Это не окончательная версия календаря ФНЛ на сезон 2022/23, финальный вариант утвердят после 23 июня.

Напомним, прошлый сезон Футбольной национальной лиги «Акрон» завершил на девятой строчке турнирной таблицы. Сейчас тольяттинцы проводят летние сборы в Жигулевске. Впереди у красно-черных три контрольные встречи — с «Рубином» 20 июня, «Уралом» 26 июня и «Крыльями Советов» 30 июня.