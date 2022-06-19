Инвестиции, инфраструктура, новые рабочие места и опережающее развитие региона – итоги участия Самарской области в ПМЭФ-2022

На ПМЭФ представили, в том числе, макет развития территории около “Солидарность Самара Арены”.

Губернатор Самарской области подвел итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме. За время, проведенное на ПМЭФ, удалось привлечь больше 70 млрд рублей на развитие области, по важным для региона направлениям провели больше 30 встреч, где обсудили развитие инфраструктуры и инновационные проекты в разных сферах - от образования, науки и IT до транспорта и сельского хозяйства.

- Я очень рад тому, что экономический форум в Санкт-Петербурге собрал не только все регионы, но и большое количество представителей иностранных делегаций, соответственно, потенциальных инвесторов из других стран. И никакие попытки изоляции нашей страны не могут быть осуществлены - это невозможно в принципе. И форум это еще раз подтвердил, - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор также отметил, что в регионе заинтересованы, чтобы предприятия получали новые заказы и новых партнеров.

Свою экспозицию на ПМЭФ Самарская область представляет с 2018 года. В этом году там показали макет развития территории около “Солидарность Самара Арены”, “Умную дорогу”, малый космический аппарат «АИСТ-2Д», а также разработки самарских вузов.