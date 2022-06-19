В Чапаевске полицейские проверили 200 иностранных рабочих одного из складов

Шесть человек работали на складе нелегально. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Чапаевске на складе, который заработал в июне этого года, прошел полицейский рейд. Правоохранители проверили 200 иностранцев, которые там работают. Оказалось, что не все трудоустроены легально.

- Во время рейда полицейские установили, что шесть иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Их привлекли к административной ответственности.Каждый заплатит штраф 2000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Наказали и работодателя: на его компанию наложили штраф 65 тысяч рублей.