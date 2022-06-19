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Происшествия19 июня 2022 10:01

В Чапаевске полицейские проверили 200 иностранных рабочих одного из складов

Правоохранители искали тех, кто работает нелегально
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Шесть человек работали на складе нелегально.

Шесть человек работали на складе нелегально.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Чапаевске на складе, который заработал в июне этого года, прошел полицейский рейд. Правоохранители проверили 200 иностранцев, которые там работают. Оказалось, что не все трудоустроены легально.

- Во время рейда полицейские установили, что шесть иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Их привлекли к административной ответственности.Каждый заплатит штраф 2000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Наказали и работодателя: на его компанию наложили штраф 65 тысяч рублей.