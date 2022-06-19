Наставник «Крыльев» Осинькин: «Надеюсь, что я — первый в череде переподписаний контрактов»

Игорь Осинькин возглавляет самарскую команду с лета 2020 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта с клубом до конца сезона 2024/2025. По словам наставника самарцев, переговоры о новом контракте шли с марта.

— Учитывая, что к большому количеству наших футболистов был огромный интерес со стороны клубов-лидеров, для меня было важно, чтобы команда сохранила свой костяк, лицо, стиль, — приводит слова Игоря Осинькина metaratings.ru.

По словам наставника «КС», ему было важно получить гарантии, что команда и клуб будут развиваться.

Осинькин — не единственный, кому сделали предложение остаться в команде.

— Не только мне, но и большой группе ребят сделаны предложения о продлении соглашения с «Крыльями». Надеюсь, что я — первый в череде переподписаний контрактов, — сказал главный тренер «КС».

Напомним, Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с начала сезона 2020/2021. Он вывел команду из ФНЛ в РПЛ, а в этом сезоне занял с самарцами восьмое место в элитном дивизионе. В субботу, 18 июня, стало известно, что Осинькин продлил контракт с «Крыльями» до конца сезона 24/25.