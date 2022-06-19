В Самарской области может пройти гроза с градом 20 июня 2022

Гроза может прогреметь в Самарской области уже днем в понедельник. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в начале рабочей недели. Будет жарко, местами пройдут дожди и грозы, кое-где, возможно, даже с градом.

В понедельник, 20 июня, синоптики обещают +10… +15 ночью и +21… +26 днем. Местами ночью дождь, а днем - гроза, возможен град.

Местами кратковременный дождь и, возможно, гроза будет и ночью на вторник, 21 июня. Температура воздуха - +10… +15. Днем потеплеет до +21… +26, существенных осадков не ожидают.

А в среду, 22 июня, обещают жару за 30. Днем воздух прогреется до +26… +31. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью +11… +16, также дождь и возможная гроза.

Интересно послушать: