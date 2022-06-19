В Самаре отключат холодную воду 20-23 июня 2022

Дольше чем на сутки без воды никого не оставят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На нескольких улицах Самары между 20 и 23 июня пройдут отключения холодной воды. Все из-за профилактики и ремонта на сетях водоснабжения.

Сутки без холодной воды (с 8 утра 20 июня до 8 утра 21 июня) будут сидеть жители домов по улице Галактионовской: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 95, 100, 103, 105, 107, 109, 109а, 111, 113, 117, 119, 127, 139 и 141. Под отключение попадет и театр оперы и балета.

Бойлер с водой будет стоять около дома №100 по улице Галактионовской.

В 22:00 во вторник, 21 июня, холодную воду отключат в домах №42, 44 и 46 по Третьему проезду. Вернут ее утром - в 5:00 - в среду, 22 июня.

22 июня без воды на сутки оставят жителей домов на улице Белорусской - с 10:00 22 числа до 10:00 23 июня. Бойлер установят на Белорусской, 44а.

В четверг, 23 июня, с 9:30 до 14:45 холодную воду отключат в домах №154а по улицах 22 Партсъезда и 29, 31, 33, 35, 39, 41 и 43 по улице Стара-Загора.