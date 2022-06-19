Медработников Самарской области с профессиональным праздником поздравили единороссы

Праздник традиционно отмечают каждое третье воскресенье июня.

Персонал Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн поздравили с праздником представители фракции “Единая Россия”. Они привезли медикам цветы, подарки и торт.

- Нам хотелось лично передать слова благодарности тем людям, которые стоят на страже нашего здоровья. Так всегда происходит: они спасают наши жизни иногда в ущерб своему здоровью и семейному благополучию, - поблагодарил медработников руководитель фракции “Единой России”, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин.

День медицинского работника традиционно отмечают каждое третье воскресенье июня. В этом году это 19 число.

Поздравлять медиков начали накануне праздника. Волонтеры “Единой России”, активисты “Молодой гвардии”, депутаты всех уровней передают подарки медработникам по всему региону.