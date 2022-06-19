В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к Максиму Глушенкову из «Спартака»

Глушенков дважды выступал в «Крыльях» на правах аренды — во второй половине сезона 2019/2020 и весь прошлый сезон. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что клуб интересуется полузащитником «Спартака» Максимом Глушенковым. В прошлом сезоне футболист выступал в самарском клубе на правах аренды.

— Максим Глушенков возвращается из аренды в «Спартак». На сегодняшний день московский клуб еще не вернулся из отпуска, поэтому по его кандидатуре ничего пока сказать не могу. Интересен ли он «Крыльям»? Да, нам Максим интересен, — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Напомним, Глушенков дважды выступал в «Крыльях» на правах аренды — во второй половине сезона 2019/2020 и весь прошлый сезон. Во второй приезд в «Крылья» на счету полузащитника семь голов в 26 играх.

Напомним, ранее контракт с «Крыльями» продлил главный тренер команды Игорь Осинькин. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025.