В Тольятти спасатели эвакуировали с фасада жилого дома пчел

Насекомые расположились прямо на стене жилого дома Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Тольятти на улице 40 лет Победы развернулась необычная операция. Спасатели эвакуировали с фасада жилого дома пчел. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал директор Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

- На фасаде жилого многоквартирного дома на улице 40 лет Победы обосновался большой рой пчел. К эвакуации насекомых пришлось, помимо спасателей, привлекать пчеловодов, - уточнил Дербенев.

Операция прошла успешно и не заняла много времени. Пострадавших нет - ни среди людей, ни среди пчел.