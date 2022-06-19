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Общество19 июня 2022 17:01

В Тольятти спасатели эвакуировали с фасада жилого дома пчел

Пришлось привлекать к операции пчеловодов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Насекомые расположились прямо на стене жилого дома

Насекомые расположились прямо на стене жилого дома

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Тольятти на улице 40 лет Победы развернулась необычная операция. Спасатели эвакуировали с фасада жилого дома пчел. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал директор Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

- На фасаде жилого многоквартирного дома на улице 40 лет Победы обосновался большой рой пчел. К эвакуации насекомых пришлось, помимо спасателей, привлекать пчеловодов, - уточнил Дербенев.

Операция прошла успешно и не заняла много времени. Пострадавших нет - ни среди людей, ни среди пчел.