Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июня 2022 3:23

Самарцам рассказали, как сэкономить на продуктах

В городе провели мониторинг
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут купить продукты по низким ценам

Жители смогут купить продукты по низким ценам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты рассказали, где выгоднее купить продукты и сэкономить на товарах. В областном центре провели мониторинг минимальных цен.

По данным городской администрации, дешевле всего купить сахар-песок в «Ашане» Советского района за 69,9 рублей/килограмм. Крупу гречневую – 102,5 рубля/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Яблоки – 75 рублей/килограмм – на рынке «Шапито» Промышленного района.

Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен и составляют представление о потребительской корзине. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.