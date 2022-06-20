Самарцам рассказали, как сэкономить на продуктах

Жители смогут купить продукты по низким ценам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты рассказали, где выгоднее купить продукты и сэкономить на товарах. В областном центре провели мониторинг минимальных цен.

По данным городской администрации, дешевле всего купить сахар-песок в «Ашане» Советского района за 69,9 рублей/килограмм. Крупу гречневую – 102,5 рубля/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района. Яблоки – 75 рублей/килограмм – на рынке «Шапито» Промышленного района.

Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен и составляют представление о потребительской корзине. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.