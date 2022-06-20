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Общество20 июня 2022 4:57

Губернатор Самарской области предложил возобновить строительство самолетов

Об этом он сообщил на экономическом форуме
Алена ПРОВКИНА
Губернатор надеется на восстановление производства. Фото: РИА "Новости"

Губернатор надеется на восстановление производства. Фото: РИА "Новости"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о возможном возобновлении производства самолетов в регионе. Воздушные судна могут начать строить на заводе «Авиакор», сообщают РИА «Новости».

Глава региона надеется, что предприятие вновь сможет выпускать самолеты. Губернатор рассказал об этом на экономическом форуме. Завод сможет заниматься не только ремонтными работами, но и самим производством. По словам Дмитрия Азарова, сотрудники завода также мечтают восстановить строительство.

Будущее предприятие может зависеть от взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации. «Авиакор» заново родиться при условии правильной системы выстраивания отношений.