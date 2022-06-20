В Самаре пассажир решил, что за поездку заплатит имуществом водитель

Злоумышленника задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пассажир такси решил, что платить за поездку должен сам водитель и украл чужой телефон. Сотрудники полиции задержали преступника.

По полученной информации от пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель такси обратился за помощью к правоохранителям. Он рассказал, что на улице Бакинской злоумышленник украл смартфон. Подозреваемый выходил из машины, прошел мимо водительской двери и схватил с приборной панели телефон. Автолюбителю не удалось догнать преступника.

Сотрудники полиции осмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и смогли задержать мужчину. Злоумышленник признал свою вину и рассказал, что хотел сдать телефон в комиссионный магазин, но работники отказались принимать устройство. Тогда мужчина вышел на улицу, разозлился и разбил телефон об асфальт. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело