В Самарской области появится особая награда для жителей

Жители губернии смогут получить новый почетный знак Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области планируют ввести новую награду для жителей. Может появиться знак отличия Князя Григория Засекина.

О появлении отличительного знака сообщил глава региона Дмитрий Азаров. Законопроект уже поступил на рассмотрение. Награду смогут получить граждане, проявившие себя и имеющие особые заслуги перед областью в укреплении авторитета губернии. Также знак можно получить за высокие достижения в развитии экономики, науки, образования и культуры.

Помимо почетного знака отличия, горожанам выплатят денежное пособие в размере 300 тысяч рублей. Имена награжденных занесут в Книгу почета Самарской области.