Прямые авиарейсы из Самары в Махачкалу возобновили с 17 июня 2022 года

Самарцы смогут летать в столицу Дагестана два раза в неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании аэропорта Курумоч появился новый рейс. С пятницы, 17 июня 2022 года, возобновили полеты из Самары в Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Прямые авиарейсы в столицу Дагестана запустила компания UVT Аero. Она будет летать по этому направлению два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям.

Отправление по пятницам из Самары — в 17:20, прибытие в Махачкалу — в 18:30. Обратный рейс — в 19:30, приземление в аэропорту Курумоч — в 23:00. По воскресеньем самолет будет отправляться в Махачкалу в 13:10. Прибытие намечено на 14:20. Обратный вылет в Самару запланирован на 15:10, посадка — 18:45. Отметим, для каждого аэропорта время указано местное.