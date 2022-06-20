Самарский депутат написал музыку к песне про «постового» Алешку

На песню про юного патриота сняли клип / Фото: t.me/s/vvgladkov

Самарский музыкант, депутат губернской думы Сергей Войтенко принял участие в создании песни про знаменитого Алешку из Белгородской области. Он написал музыку, а Александр Ганичев — слова. Композиция получила название «Постовой Алешка».

— Эта песня про 8-летнего мальчишку из Белгородской области — символа специальной операции на Донбассе. Слезы умиления от детского исполнения. Ноги сами идут маршем, — написал Сергей Войтенко на своей странице в соцсети.

На песню уже сняли клип. В ней приняли участие студия «Первый Школьный» и школа современного танца YOLO, а также воспитанники детского сада № 48 «Катюша».

Напомним, маленький Алеша из приграничного городка в Белгородской области прославился в мае 2022 года. Он регулярно приветствует российских солдат. Те подарили ему танковый шлем. Теперь мальчик не расстается с ним. Ранее в честь юного патриота выпустили шоколад «Алешка».