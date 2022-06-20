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Происшествия20 июня 2022 7:20

В Самаре безработная женщина перевела брокерам-мошенникам почти 630 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Потерпевшая лишилась крупной суммы

Потерпевшая лишилась крупной суммы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре безработная женщина решила попробовать себя на игровой бирже. Она нашла сайт с брокерской конторой и доверилась менеджеру.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая зашла на сайт, ознакомилась с правилами и оставила заявку. После с ней связались брокеры-мошенники, который рассказали, почему именно стоит торговать на их площадке. Женщина не стала проверять юридический адрес компании, доверилась незнакомцу и перевела на электронный кошелек 624 тысячи рублей.

После перевода собеседник перестал выходить на связь. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование.