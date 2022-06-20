Двойную радугу засняли в небе над Самарой 19 июня 2022 года

Вторая радуга едва заметна на фоне темных туч / Фото: Григорий Драчев / vk.com/smrgrad

В воскресенье, 19 июня 2022 года, жители Самары стали свидетелями красивого природного явления. Вечером над городом появилась двойная радуга. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео.

По словам горожан, семицветку можно было увидеть в Куйбышевском районе. Ее успели заснять жители Волгаря:

— Вот такая красота появилась в мрачном небе.

Одна радуга была видна очень хорошо. А вторая оказалась очень бледной. На фоне темных туч разглядеть ее было непросто.

Напомним, радуга появляется из-за того, что солнечный свет преломляется и отражается капельками воды, которые парят в воздухе. Не исключено, что на этой неделе самарцы еще не раз увидят семицветное коромысло. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти как минимум до среды, 22 июня 2022 года.