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Общество20 июня 2022 7:49

В Самаре пройдет акция «Свеча памяти» 22 июня 2022 года

Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби
Алена ПРОВКИНА
В областной столице пройдет памятная акция. Фото: СДМ

В областной столице пройдет памятная акция. Фото: СДМ

В Самаре стала известна программа ко Дня памяти и скорби. 22 июня 2022 года пройдет международная акция «Свеча памяти».

У Памятника Юнгам ВМФ на третьей очереди Самарской набережной проведут памятную Всероссийскую акцию. Мероприятие пройдет с 20:00 до 22:00. Также с 9:00 до 21:00 состоится молодежная акция «Перекличка Постов №1». Горожане смогут купить значки с красной гвоздикой, вырученные средства пойдут на помощь ветеранам.

А самым ярким фрагментом мероприятий в этот день станет огненный штурмовик Ил-2, его изображение создадут из нескольких десятков тысяч свечей. Появилась полная программа мероприятий 22 июня 2022 года.