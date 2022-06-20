В Самарской области инспекторы за выходные дни зафиксировали более 2800 дорожных нарушений

Сотрудники полиции подвели итоги рейдов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленные рейды в выходные дни. Зафиксировано более 2800 различный нарушений на дорогах.

По сообщению ГИБДД Самарской области, за три дня усиленного контроля задержали 71 пьяного водителя. Отмечают, что 2 из них привлечены к ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. В мероприятии приняли участие руководители подразделений, а концентрация дорожных полицейских увеличилась до максимума. В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции традиционно работали в усиленном режиме.

Помимо этого, инспекторы уделяют внимание водителям с незаконной тонировкой. Задержаны 1045 нарушителя.