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Происшествия20 июня 2022 8:26

В Самарской области инспекторы за выходные дни зафиксировали более 2800 дорожных нарушений

Сотрудники ГИБДД работали в усиленном режиме
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции подвели итоги рейдов

Сотрудники полиции подвели итоги рейдов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленные рейды в выходные дни. Зафиксировано более 2800 различный нарушений на дорогах.

По сообщению ГИБДД Самарской области, за три дня усиленного контроля задержали 71 пьяного водителя. Отмечают, что 2 из них привлечены к ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. В мероприятии приняли участие руководители подразделений, а концентрация дорожных полицейских увеличилась до максимума. В предвыходные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции традиционно работали в усиленном режиме.

Помимо этого, инспекторы уделяют внимание водителям с незаконной тонировкой. Задержаны 1045 нарушителя.